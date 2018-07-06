О нас
Честность, безопасность и официальность. Мы лучшие в своем деле
Наше агентство – это ваш надежный проводник в мире работы хостес в Южной Корее. Мы гордимся нашим многолетним опытом и профессионализмом в области трудоустройства, предоставляя нашим сотрудникам только лучшие условия и возможности для карьерного роста.
Мы ценим честность и прозрачность в отношениях с нашими сотрудниками и партнерами. Каждое наше действие направлено на обеспечение максимальной безопасности и комфорта для вас. Мы официально работаем с ведущими заведениями Южной Кореи, что гарантирует легальность и надежность вашего трудоустройства.
Наше агентство предоставляет полное информационное сопровождение, начиная с консультации и заканчивая поддержкой на протяжении всего периода работы. Мы поможем вам адаптироваться к новым условиям, предоставим бесплатное проживание и обеспечим максимальную безопасность на каждом этапе.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя уникальные возможности работы в Южной Корее с лучшим агентством! Мы сделаем все возможное, чтобы ваш опыт был не только прибыльным, но и приятным.
Многолетний опыт
10
Широкая сеть партнёров
50+
Высокие стандарты безопасности
100%
Случаев нарушений безопасности
0%
ВАКАНСИЯ:
ХОСТЕС
Работа хостес в Южной Корее предлагает уникальную возможность окунуться в динамичную и культурно богатую атмосферу. В обязанности входит приветствие и общение с гостями заведений, пение в караоке, создание праздничной атмосферы и поддержание комфорта посетителей. Работа проходит в уютных и безопасных условиях, с гибким графиком и конкурентоспособной заработной платой. С нашей помощью вы сможете не только значительно повысить свой доход, но и получить незабываемый опыт, познакомившись с культурой и гостеприимством Южной Кореи.
ЗАРПЛАТА
ОБЯЗАННОСТИ
За 2 месяца с расходами на шопинг и еду можно заработать от $3,000 до $7,500 и больше.
Проживание
Бесплатное проживание в апартаментах.
Всё в шаговой доступности (гипермаркет, метро, клуб).
Авиа Билеты
Возможно приобретение авиабилетов в кредит.
Также добавим, что в аэропорту вас встретят.
МЫ Про
максимальную безопасность
Наше агентство прекрасно понимает, что безопасность и уверенность в своём положении являются главными приоритетами для каждой девушки, решившей работать хостес в Южной Корее. Мы разделяем ваши переживания и делаем всё возможное, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и защиту.
Мы стремимся быть максимально открытыми и честными с нашими сотрудницами. С самого начала вы получите подробную информацию обо всех условиях работы, включая обязанности, график, оплату и правила внутреннего распорядка. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и развеять любые сомнения.
Для нас важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и защищёнными на протяжении всего времени работы. Мы строго контролируем соблюдение всех правил и обеспечиваем надежные механизмы поддержки и помощи в случае необходимости.
01.
Без подводных камней и скрытых обязанностей!
Работа хостес в Южной Корее становится всё более популярной среди девушек, ищущих возможность заработать в комфортных условиях. Одним из главных преимуществ является отсутствие подводных камней и скрытых обязанностей. Всё, что требуется от сотрудниц, — это общение с гостями, создание приятной атмосферы и поддержание высокого уровня сервиса. Никаких неприятных сюрпризов или неожиданных требований. Прозрачные и понятные обязанности гарантируют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
02.
Интим, выходы и прочее строго запрещены.
Одним из важнейших принципов работы хостес в Южной Корее является строгий запрет на любые интимные услуги, выходы с клиентами и другие сомнительные предложения. Работодатель строго следит за соблюдением этих правил, что обеспечивает безопасность и комфорт для всех сотрудниц. Ваша работа заключается исключительно в общении и создании приятной атмосферы, и никакие дополнительные услуги не требуются и не приветствуются. Этот подход позволяет девушкам работать в комфортных и безопасных условиях, не опасаясь за свою репутацию и безопасность.
03.
Прозрачные условия труда!
Прозрачные условия труда — это залог вашего спокойствия и уверенности. Работая хостес в Южной Корее, вы можете быть уверены, что все условия, оговоренные при трудоустройстве, будут строго соблюдаться. Оплата труда, рабочие часы, выходные дни — всё это заранее оговаривается и закрепляется в договоре. Никаких скрытых платежей или внезапных изменений условий. Ваши права и интересы защищены, и вы всегда можете рассчитывать на честное и справедливое отношение.
01.
Без подводных камней и скрытых обязанностей!
Работа хостес в Южной Корее становится всё более популярной среди девушек, ищущих возможность заработать в комфортных условиях. Одним из главных преимуществ является отсутствие подводных камней и скрытых обязанностей. Всё, что требуется от сотрудниц, — это общение с гостями, создание приятной атмосферы и поддержание высокого уровня сервиса. Никаких неприятных сюрпризов или неожиданных требований. Прозрачные и понятные обязанности гарантируют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
02.
Интим, выходы и прочее строго запрещены.
Одним из важнейших принципов работы хостес в Южной Корее является строгий запрет на любые интимные услуги, выходы с клиентами и другие сомнительные предложения. Работодатель строго следит за соблюдением этих правил, что обеспечивает безопасность и комфорт для всех сотрудниц. Ваша работа заключается исключительно в общении и создании приятной атмосферы, и никакие дополнительные услуги не требуются и не приветствуются. Этот подход позволяет девушкам работать в комфортных и безопасных условиях, не опасаясь за свою репутацию и безопасность.
03.
Прозрачные условия труда!
Прозрачные условия труда — это залог вашего спокойствия и уверенности. Работая хостес в Южной Корее, вы можете быть уверены, что все условия, оговоренные при трудоустройстве, будут строго соблюдаться. Оплата труда, рабочие часы, выходные дни — всё это заранее оговаривается и закрепляется в договоре. Никаких скрытых платежей или внезапных изменений условий. Ваши права и интересы защищены, и вы всегда можете рассчитывать на честное и справедливое отношение.
МЫ Про
Разрешение на Въезд
Въезд по электронному разрешению K-ETA
Для граждан РФ доступно оформление электронного разрешения KETA, которое позволяет находиться на территории Южной Кореи до 60 дней беспрерывно и до 90 дней суммарно в течение 180 дней. Процесс оформления прост и занимает всего два дня. После получения разрешения граждане РФ могут работать в стране в течение двух месяцев с возможностью продления ещё на один месяц.
МЫ Про
Разрешение
на Въезд
Въезд по электронному разрешению К-ЕТА
Для граждан РФ доступно оформление электронного разрешения КЕТА, которое позволяет находиться на территории Южной Кореи до 60 дней беспрерывно и до 90 дней суммарно в течении 180 дней. Процесс оформления прост и занимает всего два дня. После получения разрешения граждане РФ могут работать в стране в течении двух месяцев с возможностью продления ещё на один месяц
Полное сопровождение до вылета и на протяжении всего пребывания в стране.
Почему Мы?
100% прозрачные условия и конкурентные зарплаты
Почему Мы?
100% прозрачные условия и конкурентные зарплаты
Высокий Уровень Дохода:
- Наши хостес получают конкурентную зарплату, значительно превышающую средние показатели по индустрии.
- В среднем за месяц можно заработать от $3,000, в зависимости от количества отработанных часов.
PREVIEW MORE
Дополнительные Бонусы и Чаевые:
- Помимо основной зарплаты, вы можете рассчитывать на щедрые чаевые от клиентов, которые значительно увеличивают ваш общий доход.
PREVIEW MORE
Еженедельные Выплаты:
Мы понимаем, как важно иметь доступ к заработанным средствам. Поэтому мы обеспечиваем еженедельные выплаты, чтобы вы могли своевременно распоряжаться своими деньгами.
Прозрачные Условия и Безопасность Платежей
- Оплата происходит еженедельно в бумажных конвертах, в зависимости от отработанных часов.
- Выплаты производятся в корейской валюте – вонах наличными.
Отзывы
Мы дорожим своей репутацией, и ваше доверие для нас очень важно.
Отзывы
Мы дорожим своей репутацией, и ваше доверие для нас очень важно.
Новости
Вся актуальная информациия в наших телеграмм каналах 👇
Часто задаваемые вопросы
Обязанности включают встречу гостей, общение с ними (можно через переводчик), участие в караоке, создание праздничной атмосферы, и поддержание комфорта посетителей.
Работа проходит с 19:00 до 05:00, 2 выходных в месяц. Возможны разные варианты оплаты: оклад + ставка или ставка за часы.
Да, предоставляется бесплатное проживание в апартаментах с шаговой доступностью до всех необходимых мест.
Зарплата зависит от количества отработанных часов и может варьироваться от 3,000 до 7,500 долларов за два месяца, включая чаевые.
Агентство строго следит за соблюдением всех правил, обеспечивая максимальную безопасность и комфорт для сотрудников.
Нет, знание корейского языка не обязательно, так как можно использовать переводчик для общения с гостями.
Необходимы действующий загранпаспорт и виза, а также медицинская справка.
Сначала нужно пройти собеседование по телефону или через видеозвонок, после чего агентство помогает с оформлением всех документов.
Да, принимаются кандидаты от 18 до 30 лет.
Образование не имеет значения, важнее наличие хороших коммуникативных навыков и желание работать.
Contact Us
Сейчас самое лучшее время круто и интересно заработать хорошие деньги на творчестве и своей красоте, оставив для себя отличные воспоминания о жизни в Южной Корее!
Address
Seoul, Gangnam District, Yeoksam-dong, 825-18 캠브리지빌딩
hostes-korea.com 2024. All Rights Reserved.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.