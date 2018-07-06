О нас

Честность, безопасность и официальность. Мы лучшие в своем деле

Наше агентство – это ваш надежный проводник в мире работы хостес в Южной Корее. Мы гордимся нашим многолетним опытом и профессионализмом в области трудоустройства, предоставляя нашим сотрудникам только лучшие условия и возможности для карьерного роста.

Мы ценим честность и прозрачность в отношениях с нашими сотрудниками и партнерами. Каждое наше действие направлено на обеспечение максимальной безопасности и комфорта для вас. Мы официально работаем с ведущими заведениями Южной Кореи, что гарантирует легальность и надежность вашего трудоустройства.

Наше агентство предоставляет полное информационное сопровождение, начиная с консультации и заканчивая поддержкой на протяжении всего периода работы. Мы поможем вам адаптироваться к новым условиям, предоставим бесплатное проживание и обеспечим максимальную безопасность на каждом этапе.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя уникальные возможности работы в Южной Корее с лучшим агентством! Мы сделаем все возможное, чтобы ваш опыт был не только прибыльным, но и приятным.

Многолетний опыт

10

Широкая сеть партнёров

50+

Высокие стандарты безопасности

100%

Случаев нарушений безопасности

0%

ВАКАНСИЯ:

ХОСТЕС

Работа хостес в Южной Корее предлагает уникальную возможность окунуться в динамичную и культурно богатую атмосферу. В обязанности входит приветствие и общение с гостями заведений, пение в караоке, создание праздничной атмосферы и поддержание комфорта посетителей. Работа проходит в уютных и безопасных условиях, с гибким графиком и конкурентоспособной заработной платой. С нашей помощью вы сможете не только значительно повысить свой доход, но и получить незабываемый опыт, познакомившись с культурой и гостеприимством Южной Кореи.

ЗАРПЛАТА

Вариант 1: Оклад + Ставка

  • Оклад: от 2,000,000 вон ($1,500).
  • Ставка: 10,000 вон/час ($7.5/час) + чаевые.
  • Выплаты: оклад раз в месяц, ставка за часы – еженедельно.

Вариант 2: Ставка за Часы

  • Ставка: 40,000 вон/час ($30/час).
  • График: в среднем от 4 до 10 часов за смену.
  • Выплаты: еженедельно по понедельникам.

 

ОБЯЗАННОСТИ

  •  Встречать гостей заведения.
  •  Общение с гостями (можно через переводчик).
  •  Пение в караоке.
  •  Употребление напитков (можно отказаться без обиды для гостя).
  • Создание праздничной атмосферы, игра в настольные игры.

График Работы

  • — Время: с 19:00 до 05:00.
  • — Выходные: 2 выходных в месяц.

За 2 месяца с расходами на шопинг и еду можно заработать от $3,000 до $7,500 и больше.

Проживание

Бесплатное проживание в апартаментах.

Всё в шаговой доступности (гипермаркет, метро, клуб).

Авиа Билеты

Возможно приобретение авиабилетов в кредит.

Также добавим, что в аэропорту вас встретят.

МЫ   Про

максимальную безопасность

Наше агентство прекрасно понимает, что безопасность и уверенность в своём положении являются главными приоритетами для каждой девушки, решившей работать хостес в Южной Корее. Мы разделяем ваши переживания и делаем всё возможное, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и защиту.

Мы стремимся быть максимально открытыми и честными с нашими сотрудницами. С самого начала вы получите подробную информацию обо всех условиях работы, включая обязанности, график, оплату и правила внутреннего распорядка. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и развеять любые сомнения.

Для нас важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и защищёнными на протяжении всего времени работы. Мы строго контролируем соблюдение всех правил и обеспечиваем надежные механизмы поддержки и помощи в случае необходимости.

01.

Без подводных камней и скрытых обязанностей!

Работа хостес в Южной Корее становится всё более популярной среди девушек, ищущих возможность заработать в комфортных условиях. Одним из главных преимуществ является отсутствие подводных камней и скрытых обязанностей. Всё, что требуется от сотрудниц, — это общение с гостями, создание приятной атмосферы и поддержание высокого уровня сервиса. Никаких неприятных сюрпризов или неожиданных требований. Прозрачные и понятные обязанности гарантируют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

02.

Интим, выходы и прочее строго запрещены.

Одним из важнейших принципов работы хостес в Южной Корее является строгий запрет на любые интимные услуги, выходы с клиентами и другие сомнительные предложения. Работодатель строго следит за соблюдением этих правил, что обеспечивает безопасность и комфорт для всех сотрудниц. Ваша работа заключается исключительно в общении и создании приятной атмосферы, и никакие дополнительные услуги не требуются и не приветствуются. Этот подход позволяет девушкам работать в комфортных и безопасных условиях, не опасаясь за свою репутацию и безопасность.

03.

Прозрачные условия труда!

Прозрачные условия труда — это залог вашего спокойствия и уверенности. Работая хостес в Южной Корее, вы можете быть уверены, что все условия, оговоренные при трудоустройстве, будут строго соблюдаться. Оплата труда, рабочие часы, выходные дни — всё это заранее оговаривается и закрепляется в договоре. Никаких скрытых платежей или внезапных изменений условий. Ваши права и интересы защищены, и вы всегда можете рассчитывать на честное и справедливое отношение.

01.

Без подводных камней и скрытых обязанностей!

Работа хостес в Южной Корее становится всё более популярной среди девушек, ищущих возможность заработать в комфортных условиях. Одним из главных преимуществ является отсутствие подводных камней и скрытых обязанностей. Всё, что требуется от сотрудниц, — это общение с гостями, создание приятной атмосферы и поддержание высокого уровня сервиса. Никаких неприятных сюрпризов или неожиданных требований. Прозрачные и понятные обязанности гарантируют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

02.

Интим, выходы и прочее строго запрещены.

Одним из важнейших принципов работы хостес в Южной Корее является строгий запрет на любые интимные услуги, выходы с клиентами и другие сомнительные предложения. Работодатель строго следит за соблюдением этих правил, что обеспечивает безопасность и комфорт для всех сотрудниц. Ваша работа заключается исключительно в общении и создании приятной атмосферы, и никакие дополнительные услуги не требуются и не приветствуются. Этот подход позволяет девушкам работать в комфортных и безопасных условиях, не опасаясь за свою репутацию и безопасность.

03.

Прозрачные условия труда!

Прозрачные условия труда — это залог вашего спокойствия и уверенности. Работая хостес в Южной Корее, вы можете быть уверены, что все условия, оговоренные при трудоустройстве, будут строго соблюдаться. Оплата труда, рабочие часы, выходные дни — всё это заранее оговаривается и закрепляется в договоре. Никаких скрытых платежей или внезапных изменений условий. Ваши права и интересы защищены, и вы всегда можете рассчитывать на честное и справедливое отношение.

МЫ Про

Разрешение    на   Въезд

Въезд по электронному разрешению K-ETA

Для граждан РФ доступно оформление электронного разрешения KETA, которое позволяет находиться на территории Южной Кореи до 60 дней беспрерывно и до 90 дней суммарно в течение 180 дней. Процесс оформления прост и занимает всего два дня. После получения разрешения граждане РФ могут работать в стране в течение двух месяцев с возможностью продления ещё на один месяц.

МЫ Про

Разрешение   

на   Въезд

Въезд по электронному разрешению К-ЕТА

Для граждан РФ доступно оформление электронного разрешения КЕТА, которое позволяет находиться на территории Южной Кореи до 60 дней беспрерывно и до 90 дней суммарно в течении 180 дней. Процесс оформления прост и занимает всего два дня. После получения разрешения граждане РФ могут работать в стране в течении двух месяцев с возможностью продления ещё на один месяц

Полное сопровождение до вылета и на протяжении всего пребывания в стране.

Почему Мы?

100% прозрачные условия и конкурентные зарплаты

Почему Мы?

100% прозрачные условия и конкурентные зарплаты

Высокий Уровень Дохода:

  • Наши хостес получают конкурентную зарплату, значительно превышающую средние показатели по индустрии.
  • В среднем за месяц можно заработать от $3,000, в зависимости от количества отработанных часов.

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Дополнительные Бонусы и Чаевые:

  • Помимо основной зарплаты, вы можете рассчитывать на щедрые чаевые от клиентов, которые значительно увеличивают ваш общий доход.

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Еженедельные Выплаты:

Мы понимаем, как важно иметь доступ к заработанным средствам. Поэтому мы обеспечиваем еженедельные выплаты, чтобы вы могли своевременно распоряжаться своими деньгами.

Прозрачные Условия и Безопасность Платежей 

  • Оплата происходит еженедельно в бумажных конвертах, в зависимости от отработанных часов.
  • Выплаты производятся в корейской валюте – вонах наличными.

Отзывы

Мы дорожим своей репутацией, и ваше доверие для нас очень важно.

Отзывы

Мы дорожим своей репутацией, и ваше доверие для нас очень важно.

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Часто задаваемые вопросы

Обязанности включают встречу гостей, общение с ними (можно через переводчик), участие в караоке, создание праздничной атмосферы, и поддержание комфорта посетителей.

Работа проходит с 19:00 до 05:00, 2 выходных в месяц. Возможны разные варианты оплаты: оклад + ставка или ставка за часы.

Да, предоставляется бесплатное проживание в апартаментах с шаговой доступностью до всех необходимых мест.

Зарплата зависит от количества отработанных часов и может варьироваться от 3,000 до 7,500 долларов за два месяца, включая чаевые.

Агентство строго следит за соблюдением всех правил, обеспечивая максимальную безопасность и комфорт для сотрудников.

Нет, знание корейского языка не обязательно, так как можно использовать переводчик для общения с гостями.

Необходимы действующий загранпаспорт и виза, а также медицинская справка.

Сначала нужно пройти собеседование по телефону или через видеозвонок, после чего агентство помогает с оформлением всех документов.

Да, принимаются кандидаты от 18 до 30 лет.

Образование не имеет значения, важнее наличие хороших коммуникативных навыков и желание работать.

Contact Us

Сейчас самое лучшее время круто и интересно заработать хорошие деньги на творчестве и своей красоте, оставив для себя отличные воспоминания о жизни в Южной Корее!

Address

Seoul, Gangnam District, Yeoksam-dong, 825-18 캠브리지빌딩

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